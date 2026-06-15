BMW M hat bei den 24 Stunden von Le Mans das Concept Neue Klasse vorgestellt. Die Studie zeigt die künftige Designsprache der Performance-Tochter und kombiniert sie mit der bereits angekündigten Technik für die vollelektrischen M-Modelle der Neuen Klasse. Erst im März hatte BMW mit dem i3 das zweite Elektroauto der Neuen Klasse vorgestellt. Offiziell war es zwar nur eine Designpremiere, doch diese offenbarte schon vor der Weltpremiere viele Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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