Der Medienkonzern Fox hat es offiziell verkündet: Das US-Unternehmen schluckt den Streaming-Konzern Roku im Rahmen eins zweistelligen Milliardendeals. Die Pressemitteilung vom Montag bestätigt damit die Gerüchte, die bereits am Freitag aufgekommen waren. DER AKTIONÄR beleuchtet wie viel Gewinn Anlegern jetzt winkt. • Roku wird von Fox übernommen. • Die Übernahme markiert den nächsten Coup von Lachlan Murdoch.• Fox bietet 96,00 Dollar in Bar und 0,9693 Aktien der Fox Class A je Roku-Aktie.Für jede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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