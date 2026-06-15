Zürich - Die Nachfrage nach Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Stellenangebote mit KI-Bezug um rund 9000 auf den Rekordwert von 25'000, wie aus dem am Montag veröffentlichten KI-Jobbarometer des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht. Trotz des starken Wachstums machten KI-Stellen erst 1,8 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs aus. Gesucht werden dabei vor allem Mitarbeitende, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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