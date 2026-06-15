Die Airbus-Aktie gehört heute zu den stärksten Werten im europäischen Leitindex. Mit einem Kursanstieg von rund +3,6% kletterte das Papier auf etwa 185 €. Rückenwind erhält der Flugzeugbauer dabei sowohl von der geopolitischen Entspannung im Nahen Osten als auch von starken Auslieferungszahlen im Mai. Iran-Hoffnung entlastet die Luftfahrtbranche Zu den wichtigsten Kurstreibern zählt aktuell die Hoffnung auf eine Entspannung zwischen den USA und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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