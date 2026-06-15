Ein im Auftrag des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) erstelltes Fachgutachten untersucht die Auswirkungen von Solarparks auf Boden, Wasser, Klima und Luft. Demnach entstehen die größten Umweltwirkungen während der Bauphase, während sich betriebsbedingte Effekte meist begrenzen lassen. Bodenschutz bei Solarparks im Fokus des GutachtensDas Fachgutachten "Auswirkungen von Solarparks auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft" fasst den aktuellen Forschungsstand zu den Umweltauswirkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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