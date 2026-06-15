© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireWährend Milliarden weiter in KI-Aktien fließen, stockt Michael Burry ausgerechnet PayPal auf. Der "Big Short"-Investor hält die Aktie für massiv unterschätzt.Michael Burry setzt erneut auf PayPal - und stellt sich damit bewusst gegen den aktuellen KI-Hype an der Wall Street. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, hat seine Position bei dem Zahlungsdienstleister aufgestockt und sieht in der Aktie weiterhin erhebliches Potenzial. "Ich habe meine PayPal-Beteiligung bei 40,98 US-Dollar aufgestockt", schrieb Burry auf Substack. Der Markt habe die Aktie seiner Ansicht nach vorschnell abgeschrieben. "Der Markt hält schon seit Jahren …
Enthaltene Werte: US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
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