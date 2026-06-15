Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Mai 2026 etwas weniger Logiernächte verzeichnet als im Vorjahresmonat. Der Rückgang war dabei in erster Linie auf die schwächere Nachfrage aus dem Ausland zurückzuführen. Aber auch der Inlandtourismus entwickelte sich leicht rückläufig. Die Zahl der Logiernächte sank im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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