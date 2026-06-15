Die Aktienmärkte reagieren am Montag positiv auf die Meldungen über ein mögliches Abkommen im Iran-Konflikt. Die MTU-Aktie gewinnt aktuell rund +5% und notiert bei rund 328 €. Doch setzt sich der Aufwärtstrend nun fort? Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten Nach Aussagen von Donald Trump und pakistanischen Vermittlern soll eine Vereinbarung im Iran-Konflikt erzielt worden sein, die in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Offizielle Details liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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