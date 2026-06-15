IRVINE, Kalifornien, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb-CEO Emun Zabihi wurde als Preisträger des EY US Entrepreneur Of The Year 2026 Pacific Southwest Award ausgezeichnet. Zabihi setzte sich unter fast 1.000 Teilnehmern des Programms durch, darunter 592 Finalisten aus 17 Regionen, die um den Titel konkurrierten.

Seit seinem Amtsantritt als CEO im Jahr 2021 hat Zabihi iHerb durch eine Phase starken internationalen Wachstums und intensiver Innovation geführt. Heute erreicht iHerb Millionen von Kunden weltweit über ein hochentwickeltes globales E-Commerce- und Fulfillment-Netzwerk, das auf Produktauthentizität, Transparenz und Kundenvertrauen basiert. Unter Zabihis Führung hat das Unternehmen seine Position als globale E-Commerce-Plattform für Gesundheit und Wellness weiter gestärkt, die Verbrauchern unabhängig von ihrem Wohnort den Zugang zu hochwertigen Gesundheits- und Wellnessprodukten erleichtern will.

"Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die außergewöhnlichen Teammitglieder, die unsere Mission jeden Tag in die Tat umsetzen", so Zabihi. "Da die weltweite Nachfrage der Verbraucher nach Gesundheits- und Wellnessprodukten weiter wächst, konzentrieren wir uns unverändert auf Innovation, Kundenvertrauen und darauf, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die die Gesundheit der Menschen unterstützen."

Das Entrepreneur Of The Year-Programm, das seit nunmehr fast 41 Jahren besteht, ehrt Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft für ihren Einfallsreichtum, ihren Mut und ihren Unternehmergeist. Es würdigt Gründer, die ihr Unternehmen von Anfang an aus eigener Kraft aufgebaut oder externes Kapital eingeworben haben, um ihr Unternehmen auszubauen, CEOs, die eine bestehende Organisation mit Innovation grundlegend vorangebracht haben, sowie Unternehmerpersönlichkeiten aus seit mehreren Generationen bestehenden Familienunternehmen, die ein gewachsenes Geschäftsmodell neu interpretiert haben, um es fit für die Zukunft zu machen.

Die regionalen Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury aus früheren Preisträgern, führenden CEOs und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft ausgewählt. Die Juroren bewerteten die Kandidaten in den Kategorien langfristige Wertschöpfung, Unternehmergeist, werteorientiertes Engagement sowie signifikante Wachstumsdynamik und Wirkung.

Als Preisträger des Pacific Southwest Award wird Zabihi nun von der nationalen Jury für die Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards berücksichtigt, die im November im Rahmen des jährlichen Strategic Growth Forum verliehen werden, bei dem CEOs wachstumsstarker Unternehmen, Führungskräfte aus Fortune-1000-Unternehmen und Investoren zusammenkommen, um die Zukunft der Wirtschaft zu gestalten.

Über Entrepreneur Of The Year

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat Entrepreneur Of The Year mehr als 11.000 ehrgeizige Visionäre ausgezeichnet, die erfolgreiche, dynamische Unternehmen in den USA führen, und hat sich seitdem auf fast 60 Länder und Gebiete weltweit ausgedehnt.

Über iHerb, LLC

iHerb ist einer der weltweit größten E-Commerce-Händler im Bereich Gesundheit und Wellness und beliefert über 15 Millionen aktive Kunden in 180 Ländern mit Produkten von rund 2.000 Marken. Unterstützt von einer weltweiten Belegschaft von fast 2.000 Mitarbeitern verbindet iHerb globale Reichweite mit einem stark lokalisierten Einkaufserlebnis und bietet Service in 36 Sprachen, über 80 Währungen und mehr als 40 lokalen Zahlungsmethoden. Das hochentwickelte globale Lieferkettennetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Fulfillment-Center in den USA, Asien und dem Nahen Osten und ermöglicht Kunden so ein reibungsloses und verlässliches Einkaufserlebnis. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com .

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