Der US-Halbleitergigant Nvidia nutzt seine dominante Marktposition im Bereich der künstlichen Intelligenz für einen strategischen Vorstoß am Anleihemarkt. Zum ersten Mal seit rund fünf Jahren begibt der Chipkonzern wieder eigene Unternehmensanleihen, um sich langfristig frisches Kapital zu sichern. An den europäischen Handelsplätzen zeigten sich die Anleger von dem Schritt gut gelaunt: Das Papier von Nvidia notiert im aktuellen Handel mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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