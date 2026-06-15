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Trust3 AI tritt dem NVIDIA Inception-Programm bei, um die Einführung von Daten und KI zu beschleunigen



15.06.2026 / 15:30 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI gab heute bekannt, dass das Unternehmen in das NVIDIA-Inception-Programm aufgenommen wurde. Dies untermauert einmal mehr seine Position als die einzige Control Plane, der Unternehmen vertrauen, wenn es darum geht, beliebige Daten und Agenten über alle Frameworks und Clouds hinweg zu verwalten. NVIDIA Inception ist ein Programm, das darauf ausgerichtet ist, Start-ups zu fördern, die mit technologischen Fortschritten ganze Branchen revolutionieren. Dieser Meilenstein sowie die Mitgliedschaft von Trust3 AI im Snowflake Startup Accelerator bestätigen, dass sich die drei einflussreichsten KI- und Datenplattformen hinter einer einzigen, einheitlichen Vertrauensschicht zusammengeschlossen haben, die speziell darauf ausgelegt ist, die Einführung von Daten und KI im Unternehmensmaßstab zu beschleunigen. Durch das NVIDIA-Inception-Programm erhält Trust3 AI Zugang zu modernster GPU-Infrastruktur, Entwicklerressourcen und technischen Schulungen, die die Echtzeit-Durchsetzungsentscheidungen im Kern seiner One Control Plane direkt unterstützen. Da Unternehmen immer mehr Agenten gleichzeitig über immer mehr Frameworks und Datenplattformen hinweg einsetzen, ist Rechenleistung kein Luxus mehr. Sie ist die Grundlage, die die Steuerung beliebiger Daten und beliebiger Agenten im Moment der Aktion operativ realisierbar macht. Die Hardware und das Ökosystem von NVIDIA beschleunigen genau das: die Ausführungsschicht mit geringer Latenz und hohem Durchsatz, die es Trust3 AI ermöglicht, jeden Agenten zu erkennen, jede Entscheidung nachzuverfolgen und jede Richtlinie durchzusetzen, ohne die Einführung von KI zu erschweren. Die One-Control-Plane-Architektur ist darauf ausgelegt, alle Daten und Agenten zu steuern, unabhängig davon, wo sie ausgeführt werden. Trust3 AI lässt sich nativ in Databricks, Snowflake, BigQuery und über 50 weitere Datenplattformen integrieren und setzt eine einheitliche Richtlinienebene durch - ohne Proxys, Neuaufbauten oder Herstellerabhängigkeit. Eben diese plattformübergreifende Reichweite ist der Grund, warum Databricks Trust3 AI als vertrauenswürdigen Innovator innerhalb seines Ökosystems anerkannt hat. "Der Beitritt zu NVIDIA Inception ist für uns mehr als nur ein Meilenstein. Er stärkt die Recheninfrastruktur, die erforderlich ist, um die Durchsetzung von Richtlinien in Echtzeit für Agent-Workloads im Unternehmensmaßstab zu gewährleisten und gleichzeitig die von den Kunden erwartete Leistung aufrechtzuerhalten. Genau das benötigen unsere gemeinsamen Kunden, wenn sie von Pilotprojekten zu Agent-Bereitstellungen im Produktionsmaßstab auf Snowflake Cortex und Databricks Agent Bricks übergehen. Für unsere Snowflake- und Databricks-Partner ist dies ein frühes Signal dafür, wie Trust3 AI plant, sich noch enger in einen Stack einzufügen, auf den sich ihre Kunden oft bereits standardisiert haben", sagte Christophe Hassaine, VP of Alliances bei Trust3 AI. Die Ergebnisse sind bereits in der Produktion sichtbar. Laut dem CIO eines Fortune-50-Unternehmens aus dem Gesundheitswesen: " Da wir über mehrere Clouds und Datenplattformen hinweg arbeiten, hat die Komplexität der Governance in der Vergangenheit unsere Fähigkeit zur Operationalisierung von KI gebremst. Mit Trust3 AI verfügen wir nun über eine einheitliche Vertrauensschicht, die sowohl unsere Daten als auch unsere KI-Systeme konsistent regelt und so die unternehmensweite Einführung erheblich beschleunigt, während die strengen Sicherheits-, Compliance- und Transparenzstandards, die bei unserer Größe erforderlich sind, aufrechterhalten werden." Genau dieses Ergebnis - eine einzige Steuerungsebene, die alle Daten und Agenten über alle Clouds und Plattformen hinweg gleichzeitig regelt - ist das, wofür Trust3 AI entwickelt wurde. Trust3 AI ist die zentrale Steuerungsebene für alle Daten und Agenten: Sie erkennt jeden Agenten in jedem Framework, beobachtet jede Entscheidung in Echtzeit und sichert jede Aktion, bevor sie die Daten erreicht. Unabhängig davon, ob Agenten auf Databricks Agent Bricks, Snowflake Cortex, AWS Bedrock oder benutzerdefinierten Builds laufen, regelt eine einzige Durchsetzungsebene sie alle. Das ist die Architektur, die Unternehmen benötigen, um die Einführung von Daten und KI zu beschleunigen, ohne dabei auf Transparenz, Compliance oder Kontrolle zu verzichten. Die zentrale Steuerungsebene (One Control Plane) erreicht dies durch vier ineinandergreifende Funktionen: Datenzugriff: Eine Richtlinie, die nativ für alle Daten durchgesetzt wird, mit Kontrollen auf Zeilen- und Spaltenebene sowie tagbasierten Kontrollen, die Snowflake, Databricks, BigQuery und über 50 weitere Plattformen abdecken - ohne Proxys und ohne Neuaufbau.

Eine Richtlinie, die nativ für alle Daten durchgesetzt wird, mit Kontrollen auf Zeilen- und Spaltenebene sowie tagbasierten Kontrollen, die Snowflake, Databricks, BigQuery und über 50 weitere Plattformen abdecken - ohne Proxys und ohne Neuaufbau. Agentenerkennung: Ein einziges Inventar aller Agenten, automatisch über jedes Framework hinweg erkannt, von Databricks Agent Bricks und AWS Bedrock bis hin zu Copilot Studio und benutzerdefinierten Builds, wobei jedem Agenten in dem Moment, in dem er erscheint, ein kontinuierlicher Trust Score zugewiesen wird.

Ein einziges Inventar aller Agenten, automatisch über jedes Framework hinweg erkannt, von Databricks Agent Bricks und AWS Bedrock bis hin zu Copilot Studio und benutzerdefinierten Builds, wobei jedem Agenten in dem Moment, in dem er erscheint, ein kontinuierlicher Trust Score zugewiesen wird. Agenten-Observability: Ein Audit-Trail für jede Entscheidung, mit End-to-End-Traces, Echtzeit-Erkennung von PII-Lecks, Identifizierung von Scope-Drifts und Ein-Klick-Evidenzpaketen, die bereits auf das EU-KI-Gesetz, HIPAA und NIST abgestimmt sind.

Ein Audit-Trail für jede Entscheidung, mit End-to-End-Traces, Echtzeit-Erkennung von PII-Lecks, Identifizierung von Scope-Drifts und Ein-Klick-Evidenzpaketen, die bereits auf das EU-KI-Gesetz, HIPAA und NIST abgestimmt sind. Agentensicherheit: Eine Durchsetzungsschicht für jede Aktion, mit zweckbasierten Zugriffskontrollen, MCP- und A2A-Protokollsicherheit sowie Laufzeit-Sicherheitsbarrieren, die ausgelöst werden, bevor ein Agent auf Daten zugreift - unabhängig vom jeweiligen Framework. Informationen zu Trust3 AI Trust3 AI ist die zentrale Steuerungsebene für alle Daten und jeden Agenten, entwickelt, um jeden Agenten zu erkennen, jede Entscheidung zu beobachten und jede Aktion über jedes Framework, jede Cloud und jede Datenplattform hinweg zu sichern. Die Plattform basiert auf einer einheitlichen Vertrauensschicht, die auf KI-nativen Metadaten und Kontext aufbaut und von den Architekten hinter Apache Ranger und Apache Atlas entwickelt wurde - den Zugriffskontroll- und Metadatenstandards, die heute in Tausenden von regulierten Unternehmensumgebungen laufen. Trust3 AI ist nativ auf NIST AI RMF, OWASP LLM Top 10, das EU-KI-Gesetz, die DSGVO und HIPAA abgestimmt und sorgt auf Basis von Kundenimplementierungen für eine 10-mal schnellere Inbetriebnahme, eine Reduzierung der Vorbereitungszeit für Audits um 84 % und null permanenten Zugriff. Die One Control Plane ist bereits bei Fortune-500-Unternehmen wie Apple, Comcast, Nike, Intuit, Amgen, Northwestern Mutual, Autodesk und Zillow im Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter trust3.ai . Medienkontakt:

Ibby Rahmani, Marketingleiter

(510) 413-7300

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