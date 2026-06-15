© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADas Murdoch-Medienimperium greift sich einen der bekanntesten Namen im Streaming-Geschäft - für rund 22 Milliarden US-Dollar. Die eigenen Aktionäre sind wenig begeistert. Die Aktie fällt zweistellig.Der Medienkonzern Fox übernimmt den Streaming-Anbieter Roku und blättert dafür 160 US-Dollar je Roku-Anteilsschein hin. Der Deal hat insgesamt ein Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar, Schulden inklusive. Zu den 96 US-Dollar in bar will Fox 0,9693 eigene Fox-Aktien bieten. An der Börse fiel die Reaktion denkbar unterschiedlich aus. Roku-Papiere, die am Freitag schon enorm von den Übernahmegerüchten profitierten und 20 Prozent nach oben schossen, legten vorbörslich weiter leicht zu. …
Enthaltene Werte: US77543R1023,US35137L1052Den vollständigen Artikel lesen
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