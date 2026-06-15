Die SpaceX-Aktie bleibt nach dem größten Börsengang der Geschichte gefragt. Am Montag gewinnt das Papier zum Start in den ersten vollständigen Handelstag weitere sechs Prozent. Rückenwind kommt auch von Elon Musk: Der Konzernchef stellt für das kommende Jahrzehnt eine gewaltige Umsatzdimension in Aussicht.Das Wichtigste kurz und knapp• SpaceX-Aktie steigt am Montag zeitweise um weitere sechs Prozent.• Elon Musk stellt für 2030 einen Umsatz von rund einer Billion Dollar in Aussicht.• Nach dem Erreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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