New York - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an und bauten damit ihre jüngsten Gewinne aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch und legte zuletzt um ein Prozent auf 51.720 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf 7.541 Punkte, und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,6 Prozent auf 30.400 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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