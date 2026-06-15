Tesoro Gold: Ternera nähert sich dem nächsten Meilenstein - Bohrprogramm vor Abschluss

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Tesoro Gold Limited (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) meldet weitere Analyseergebnisse aus dem Infill-Bohrprogramm auf der Lagerstätte Ternera, die Teil des El Zorro Goldprojekts in Chile ist. Die jüngsten Resultate aus elf zusätzlichen Bohrlöchern bestätigen erneut die Kontinuität und die Verteilung der Goldgehalte innerhalb der Lagerstätte - eine Eigenschaft, die Ternera seit Jahren auszeichnet.

Das Infill-Programm steht kurz vor dem Abschluss. Die letzten fünf Bohrungen sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen beendet werden. Weitere Analyseergebnisse aus insgesamt 16 bereits abgeschlossenen Bohrlöchern befinden sich derzeit im Labor. Diese Resultate sollen in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) einfließen und die Grundlage für die kurzfristig geplante erstmalige Erzreservendeklaration für Ternera schaffen.

Nach Abschluss der Infill-Arbeiten sollen drei Bohrgeräte auf ein neues, 12.000 Meter umfassendes Explorationsprogramm verlagert werden. Im Fokus stehen neue Goldentdeckungen an mehreren hoch priorisierten Zielen entlang des rund 40 Kilometer langen mineralisierten Goldkorridors von El Zorro.

Starke Bohrergebnisse untermauern die Kontinuität der Lagerstätte

Die neuen Ergebnisse liefern erneut mächtige Abschnitte mit erhöhten Goldgehalten und unterstreichen die Vorhersagbarkeit der Mineralisierung innerhalb von Ternera.

Zu den wichtigsten Abschnitten zählen:

66,30 Meter mit 1,71 g/t Gold ab 375,00 Metern (ZDDH0436), einschließlich:

23,30 Meter mit 3,77 g/t Gold ab 375,70 Metern sowie

8,50 Meter mit 6,08 g/t Gold ab 389,50 Metern.

35,00 Meter mit 1,20 g/t Gold ab 533,00 Metern (ZDDH0440A), einschließlich:

4,00 Meter mit 5,16 g/t Gold ab 537,00 Metern.

137,72 Meter mit 0,67 g/t Gold ab 331,73 Metern (ZDDH0455), einschließlich:

12,62 Meter mit 4,70 g/t Gold ab 364,38 Metern sowie

5,77 Meter mit 10,27 g/t Gold ab 370,50 Metern.

17,20 Meter mit 1,53 g/t Gold ab 387,00 Metern (ZDDH0456), einschließlich:

5,95 Meter mit 3,35 g/t Gold ab 395,05 Metern.

Die Infill-Bohrungen nähern sich damit ihrem Ende. Die finalen Ergebnisse sollen eine Aktualisierung und Aufwertung der Mineralressource ermöglichen und die Voraussetzungen für die erstmalige Ausweisung einer Erzreserve schaffen.

Darüber hinaus richtet sich der Blick zunehmend auf Erweiterungsziele in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte, darunter Ternera East und Drone Hill.

Parallel dazu soll in den kommenden Wochen das großflächige Explorationsprogramm entlang des El-Zorro-Korridors beginnen. Der erste Schwerpunkt liegt auf dem Zielgebiet La Brea, bevor weitere hochrangige Ziele untersucht werden.

Management sieht Basis für Reserven und künftigen Minenbetrieb

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves erklärte:

"Dies ist ein weiteres starkes Paket von Infill-Ergebnissen aus Ternera, das konsistente, mächtige Abschnitte der Goldmineralisierung an den erwarteten Positionen entlang der Bohrlöcher liefert. Die erhöhte Bohrdichte dürfte die Hochstufung mehrerer Bereiche der Mineralressourcenschätzung in die Kategorie 'Indicated' unterstützen und damit ihre Verwendung bei der Berechnung der erstmaligen Erzreserve für Ternera ermöglichen.

Zusammen mit unseren starken metallurgischen Ergebnissen bestätigt das Kontinuitätsprofil von Ternera, das ein wesentliches Merkmal der Lagerstätte darstellt, unsere Einschätzung, dass das Projekt einen einfachen und unkomplizierten zukünftigen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb unterstützt.

Von diesem Punkt an wird sich unser Bohrfokus schrittweise darauf verlagern, durch lagerstättennahe Erweiterungen und neue Entdeckungsbohrungen zusätzliche Unzen zu erschließen. Dazu gehören Ziele bei Ternera East und Drone Hill sowie regionale Ziele wie La Brea und Pena Blanca entlang des 40 Kilometer langen mineralisierten El-Zorro-Goldkorridors von Tesoro."

Tesoro treibt derzeit insgesamt 38.000 Meter Diamantbohrungen auf dem El Zorro Goldprojekt voran. Sechs Bohrgeräte sind aktuell auf Ternera im Einsatz und absolvieren die letzten Phasen der Infill- und geotechnischen Bohrprogramme.

Ziel dieser Arbeiten ist es in erster Linie, die Klassifizierung der Mineralressource in Teilen von Ternera zu verbessern. Dies soll die aktualisierte MRE, die erstmalige Erzreservendeklaration sowie die Minenplanung auf dem Niveau einer Definitive Feasibility Study (DFS) unterstützen.

Bislang wurden im Rahmen des Infill-Programms 76 Bohrlöcher mit insgesamt 25.210 Metern abgeschlossen. Für 60 Bohrlöcher liegen bereits Analyseergebnisse vor. Fünf Bohrungen stehen noch aus, während die Resultate von weiteren 16 Bohrlöchern noch erwartet werden.

Wachstumspotenzial rückt nun in den Mittelpunkt

Die Ergebnisse aus den elf nun veröffentlichten Bohrlöchern lieferten durchweg mächtige und teils hochgradige Goldabschnitte. Sämtliche Bohrungen trafen die bedeutenden Mineralisierungszonen an den prognostizierten Positionen. Das stärkt nach Unternehmensangaben sowohl die Belastbarkeit des bestehenden MRE-Blockmodells als auch die geologische Interpretation der Lagerstätte Ternera.

Alle wesentlichen Abschnitte dieser Bohrkampagne sind in Anhang 1 der Mitteilung zusammengefasst. Die vollständigen Angaben finden sich in Anhang 2.

Nach Abschluss des Infill-Programms wird Tesoro die Bohraktivitäten auf lagerstättennahe Erweiterungsziele sowie regionale Explorationsziele konzentrieren.

Zu den Zielen in unmittelbarer Nähe von Ternera zählen Ternera East, Drone Hill sowie Erweiterungen nördlich und südlich der bestehenden Lagerstätte. Diese Bereiche könnten zusätzliche Mineralisierung nahe der bestehenden Ressource und der potenziellen künftigen Infrastruktur definieren.

Parallel dazu werden neue Zugänge zu den regionalen Zielgebieten La Brea und Pena Blanca geschaffen. Dort sollen in den kommenden Wochen die ersten Bohrungen beginnen. Die Programme sind Teil der übergeordneten Strategie von Tesoro, mehrere hoch priorisierte Goldziele entlang des mehr als 30 Kilometer langen mineralisierten El-Zorro-Korridors systematisch zu testen.

Die aktuelle Ressourcenschätzung von Ternera weist bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Gold innerhalb der optimierten Tagebaugrube insgesamt 58,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,07 g/t Gold aus. Dies entspricht rund 1,99 Millionen Unzen Gold. Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Ressourcendaten des Unternehmens.

Quellen:

https://investorhub.tesorogold.com.au/announcements/7583107

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