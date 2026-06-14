Nach der Korrektur von den Rekordständen bleibt der langfristige Gold-Bullenmarkt intakt - und unterstützt Chiles nächste Generation von Goldproduzenten

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Starke Nachfrage der Zentralbanken, fiskalische Unsicherheiten und der langfristige Bedarf an Reservenersatz schaffen ein günstiges Umfeld für Projekte von Rio2, Kinross Gold und Tesoro Gold.

Gold notiert zwar nicht mehr auf den Rekordständen, die Anfang dieses Jahres erreicht wurden, doch das übergeordnete Investmentargument für das Edelmetall bleibt weiterhin überzeugend.

Nachdem Gold im Januar 2026 ein Allzeithoch von 5.589 US-Dollar je Unze erreicht hatte, fiel der Preis auf rund 4.500 US-Dollar zurück. Diese Korrektur ändert jedoch wenig am großen Bild. Das Edelmetall liegt immer noch rund 35% über dem Niveau des Vorjahres und mehr als 230% über den Preisen von 2020 - ein deutlicher Beleg für die umfassende Neubewertung, die Gold in den globalen Finanzmärkten erfahren hat.

Für Investoren geht die Geschichte inzwischen weit über das Thema Inflation hinaus.

Steigende Staatsverschuldungen, anhaltende Haushaltsdefizite, geopolitische Spannungen und Fragen zur langfristigen Stabilität von Währungen haben die Nachfrage nach Gold als Wertspeicher erneut angekurbelt. Zentralbanken kauften im Jahr 2025 schätzungsweise 863 Tonnen Gold. Gleichzeitig hat die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven bereits 18 Monate in Folge erhöht - ein deutliches Zeichen dafür, dass offizielle Institutionen Gold weiterhin als strategischen Reservewert betrachten.

Das Ergebnis ist ein Goldmarkt, der selbst nach der Korrektur vom Januar-Hoch historisch gut unterstützt bleibt.

Für Bergbauunternehmen ist dieses Umfeld von großer Bedeutung.

Höhere langfristige Goldpreise haben die Wirtschaftlichkeit zahlreicher Projekte verbessert, die Bilanzen der Produzenten gestärkt und Investitionsentscheidungen beschleunigt, die zuvor nur schwer zu rechtfertigen waren. Während große Produzenten nach zukünftigen Unzen suchen und Investoren über bestehende Minen hinausblicken, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Entwicklungsprojekte, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Produktion gehen könnten.

Chile hat sich dabei zu einem der wichtigsten Ziele für dieses Kapital entwickelt.

Während das Land traditionell vor allem mit Kupfer in Verbindung gebracht wird, verfügt Nordchile inzwischen über eine wachsende Pipeline von Goldprojekten - von neu in Betrieb genommenen Minen bis hin zu Entwicklungsprojekten mit mehreren Millionen Unzen Ressourcen.

Rio2 vollzieht den Schritt zum Produzenten

Zu den bedeutendsten Meilensteinen des Jahres zählt die erfolgreiche Inbetriebnahme des Fenix-Gold-Projekts von Rio2 (ISIN: CA7672171021) im Maricunga-Goldgürtel.

Das Unternehmen goss im Januar erstmals Gold und produzierte im ersten Quartal 4.648 Unzen, während sich die Mine in der Anlaufphase befand. Obwohl Durchsatz und Erzgehalte zunächst hinter den Erwartungen zurückblieben, sind solche Herausforderungen bei neuen Haufenlaugungsbetrieben, insbesondere in großen Höhenlagen, nicht ungewöhnlich.

Entscheidend ist vielmehr die Größe des zugrunde liegenden Projekts. Fenix verfügt über rund 4,8 Millionen Unzen gemessene und angezeigte Ressourcen und soll eine Produktionsdauer von mehr als 16 Jahren ermöglichen. Damit positioniert sich Rio2 als bedeutender neuer Akteur im chilenischen Goldsektor.

Kinross baut für das kommende Jahrzehnt

Am anderen Ende des Größenspektrums treibt Kinross Gold sein Lobo-Marte-Projekt in der Atacama-Region weiter voran.

Das Unternehmen plant Investitionen von rund 3 Milliarden US-Dollar über die gesamte Lebensdauer des Projekts. Die erwartete förderbare Produktion liegt bei etwa 4,7 Millionen Unzen Gold. Gemeinsam mit der nahegelegenen Mine La Coipa bildet Lobo Marte das Herzstück der langfristigen Strategie von Kinross, in Nordchile einen bedeutenden Goldbezirk aufzubauen.

Die Größe dieser Investition spiegelt einen breiteren Branchentrend wider. Große Produzenten lenken zunehmend Kapital in Projekte, die eine Produktionsperspektive bis weit in die 2030er-Jahre und darüber hinaus bieten.

Tesoro Gold nähert sich wichtigen Entwicklungskatalysatoren

Während Rio2 die Produktion hochfährt und Kinross ein Großprojekt entwickelt, tritt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in eine potenziell entscheidende Phase seiner Unternehmensentwicklung ein.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Definitive Feasibility Study (DFS) für das El-Zorro-Goldprojekt, deren Abschluss für 2026 vorgesehen ist. Vorliegende Studien deuten auf ein Projekt hin, das rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren könnte. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf etwa 248 Millionen US-Dollar, während die prognostizierten All-in Sustaining Costs (AISC) bei rund 1.216 US-Dollar pro Unze liegen.

Das in der Atacama-Region gelegene Projekt profitiert von der Nähe zu bestehender Infrastruktur sowie dem Zugang zu Strom und Wasser. Diese Faktoren können das Entwicklungsrisiko im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erheblich reduzieren. Die Lagerstätte Ternera umfasst derzeit rund 1,82 Millionen Unzen Goldressourcen, während laufende Explorationsarbeiten das Potenzial eines größeren Distrikts weiter untersuchen.

Der Blick geht über den Goldpreis hinaus

Kurzfristige Schwankungen des Goldpreises werden zwar weiterhin die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen, doch der wichtigere Trend dürfte die strukturelle Nachfrage sein, die den Markt unterstützt.

Die Goldkäufe der Zentralbanken bleiben auf hohem Niveau, die Cashflows der Produzenten sind weiterhin robust, und der Bedarf der Branche an neuen Reserven hat keineswegs nachgelassen.

Vor diesem Hintergrund werden die heute in Chile vorangetriebenen Projekte zunehmend nicht nur anhand des aktuellen Goldpreises bewertet, sondern auch anhand ihrer Fähigkeit, künftig Gold in einen Markt zu liefern, dessen langfristige Nachfrage voraussichtlich bestehen bleiben wird. Rio2, Kinross und Tesoro befinden sich zwar in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, verdeutlichen jedoch gemeinsam, wie sich Chiles Goldsektor zu einem immer wichtigeren Bestandteil des nächsten Kapitels der globalen Goldindustrie entwickelt.

Quellen:

https://www.binance.com/en/square/post/331061143257314Even After Pulling Back From Record Highs, Gold's Structural Bull Case Is Supporting Chile's Next Generation of Producers

https://www.mining.com/tintina-soars-to-new-high-on-66m-backing-for-chile-copper-gold-project/

https://www.miningreporters.com/noticia/news/2026/05/kinross-lobo-marte-gold-project-atacama-chile

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/

https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

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