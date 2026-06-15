Thermondo will sich stärker als strategischer Partner für Städte und Gemeinden bei der operativen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung im Eigenheimbestand positionieren. Dafür hat Thermondo eine eigene Abteilung in seinem Geschäftsbereich aufgebaut, die sich ganz auf die Ausstattung von Eigenheimquartieren mit Wärmepumpen, Energiemanagement, Photovoltaik, Batteriespeicher und Wallboxen spezialisiert hat. Zudem sei das Unternehmen erste strategische Partnerschaften eingegangen und setze bereits erste Projekte um. In der Stadt Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg ist Thermondo zufolge in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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