In der Physik gelten Elektronen gemeinhin als ununterscheidbar. Man kann also nicht direkt sehen, ob der Strom von einer Hausdachanlage, von einem Freiflächen-Kraftwerk oder einem Gaskraftwerk stammt. Allerdings gibt es im Stromnetz Spannungsgefälle, und aus diesen lassen sich dann doch Rückschlüsse ziehen zum Beispiel in Bezug auf die Energieflüsse. E3/DC nutzt diesen Effekt, um in einem Whitepaper zu begründen, warum es nicht richtig ist, Engpässe im Stromnetz den Photovoltaik-Dachanlagen in die Schuhe zu schieben. Es ist bekannt, dass die meisten Abregelungen von Photovoltaik-Anlagen im Verteilnetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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