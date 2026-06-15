© Foto: Ales Utouka - picture alliance / CHROMORANGESchneider Electric und Foxconn bündeln ihre Kräfte für die nächste Generation von KI-Rechenzentren. Die Produktion soll noch 2026 anlaufen.Der Energietechnikkonzern Schneider Electric und der Elektronikfertiger Hon Hai Precision Industry, besser bekannt als Foxconn, wollen gemeinsam die nächste Generation von KI-Rechenzentren vorantreiben. Das teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Produktion der ersten Lösungen soll noch im Laufe des Jahres starten. Antwort auf den KI-Boom Der rasante Ausbau von Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz erhöht weltweit den Bedarf an leistungsfähiger digitaler Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund bündeln die beiden …
Enthaltene Werte: FR0000121972,US4380908057Den vollständigen Artikel lesen
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