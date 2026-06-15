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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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15.06.26 | 17:35
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15.06.2026 18:03 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

München (pta000/15.06.2026/17:28 UTC+2)

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 14. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 696.530 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
08.06.2026  XETRA      71.447            157,9612 
       CBOE DXE     35.321            158,0524 
       Aquis Exchange  12.371            158,1153 
       Turquoise Europe 7.441             157,9465 
       Summe      126.580            158,0008 
09.06.2026  XETRA      76.445            156,2729 
       CBOE DXE     33.224            156,5341 
       Aquis Exchange  9.153             156,2627 
       Turquoise Europe 9.078             156,5664 
       Summe      127.900            156,3609 
10.06.2026  XETRA      92.272            145,1302 
       CBOE DXE     44.006            145,2474 
       Aquis Exchange  11.262            145,2796 
       Turquoise Europe 7.410             145,4624 
       Summe      154.950            145,1902 
11.06.2026  XETRA      88.946            144,0566 
       CBOE DXE     40.692            144,1096 
       Aquis Exchange  14.813            143,8235 
       Turquoise Europe 11.649            144,3285 
       Summe      156.100            144,0686 
12.06.2026  XETRA      85.352            151,4155 
       CBOE DXE     32.468            151,5480 
       Aquis Exchange  4.570             151,6256 
       Turquoise Europe 8.610             151,4605 
       Summe      131.000            151,4586

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 14. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 933.570 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781537280974 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 11:28 ET (15:28 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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