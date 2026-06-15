DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

München (pta000/15.06.2026/17:28 UTC+2)

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 14. Juni 2026 wurden insgesamt Stück 696.530 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 08.06.2026 XETRA 71.447 157,9612 CBOE DXE 35.321 158,0524 Aquis Exchange 12.371 158,1153 Turquoise Europe 7.441 157,9465 Summe 126.580 158,0008 09.06.2026 XETRA 76.445 156,2729 CBOE DXE 33.224 156,5341 Aquis Exchange 9.153 156,2627 Turquoise Europe 9.078 156,5664 Summe 127.900 156,3609 10.06.2026 XETRA 92.272 145,1302 CBOE DXE 44.006 145,2474 Aquis Exchange 11.262 145,2796 Turquoise Europe 7.410 145,4624 Summe 154.950 145,1902 11.06.2026 XETRA 88.946 144,0566 CBOE DXE 40.692 144,1096 Aquis Exchange 14.813 143,8235 Turquoise Europe 11.649 144,3285 Summe 156.100 144,0686 12.06.2026 XETRA 85.352 151,4155 CBOE DXE 32.468 151,5480 Aquis Exchange 4.570 151,6256 Turquoise Europe 8.610 151,4605 Summe 131.000 151,4586

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 14. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 933.570 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 15, 2026 11:28 ET (15:28 GMT)