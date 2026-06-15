Washington/Teheran - Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Ende des Iran-Kriegs ist mit Erleichterung, aber auch mit erheblicher Skepsis aufgenommen worden. Bundesaussenminister Johann Wadephul sieht in der vorläufigen Verständigung eine gute Nachricht - Gewissheit über deren Substanz werde aber erst am Freitag herrschen, sagte der CDU-Politiker. UN-Generalsekretär António Guterres würdigte die Einigung als «entscheidenden Schritt» auf dem Weg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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