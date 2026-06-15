Salesforce greift im KI-Rennen tief in die Tasche: Der US-Softwarekonzern will die Kundenservice-Plattform Fin für rund 3,6 Milliarden Dollar übernehmen. Der Deal soll die eigene Agentforce-Plattform stärken. Für Anleger ist die Nachricht spannend. Macht das die Aktie des SAP-Rivalen nun auch wieder zum Kauf?Das Wichtigste kurz und knapp• Salesforce übernimmt die KI-Kundenservice-Plattform Fin.• Die Übernahme hat ein Volumen von 3,6 Milliarden Dollar und stärkt die Agentforce-Plattform.• Der Deal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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