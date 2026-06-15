Zürich - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben am Montag insgesamt erleichtert auf das angekündigte Abkommen im Iran-Krieg reagiert. Die schwächeren defensiven Schwergewichte bremsten den Schweizer Leitindex SMI allerdings aus. Zudem bleiben einige Fragen zum möglichen Deal offen. «Die Volatilität könnte kurzfristig anhalten», sagte ein Börsenbeobachter. So müssten zuerst die Umsetzung und Nachhaltigkeit des angekündigten Abkommens bewertet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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