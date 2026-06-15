Evian - Beim G7-Gipfel suchen die Europäer für ein Ende des Iran-Krieges den Schulterschluss mit US-Präsident Donald Trump. «Dieser Gipfel findet in einer ausgesprochen bewegten Phase der Weltpolitik statt. Die Lage fordert uns. Sie eröffnet aber auch einige Chancen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem Flug zum Treffen im französischen Évian am Genfersee. Die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran dürfte in positiver Weise den Ton für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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