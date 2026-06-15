Das leichte, unbemannte Bodenfahrzeug erhöht für hochmobile Einheiten, die in komplexen und umkämpften Umgebungen operieren, die Flexibilität im Einsatz.

AeroVironment, Inc. ("AV"), ein weltweit führender Anbieter von autonomen Systemen, gab heute die Markteinführung des TOM 50 RE bekannt, eines kompakten, auf dem Rücken tragbaren, unbemannten Bodenfahrzeugs (UGV), das von seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Telerob entwickelt wurde.

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AV's TOM 50 RE backpackable UGV delivers rapid reconnaissance, explosive ordnance disposal, and autonomous mapping capabilities for dismounted forces operating in contested environments. (Photo: AV)

Der TOM 50 RE wurde für mobile Erkundungseinsätze, missionsbegleitende Aufklärung, die Beseitigung von Sprengkörpern und operative Unterstützung entwickelt und ermöglicht es Fußtruppen, Sprengstoffräumkommandos (EODs) und Spezialeinheiten einschließlich SWAT Roboter schnell dort einzusetzen, wo es die Mission erfordert.

Die Mitteilung erfolgte auf der Eurosatory 2026, einer internationalen Fachmesse für Verteidigung und Sicherheit in Paris.

"Die Einführung des TOM 50 RE spiegelt die Bemühungen von AV wider, Robotersysteme zu liefern, die direkt auf die Bedingungen des modernen Bodenkampfs und auf Umgebungen mit Sprengstoffgefahr zugeschnitten sind", sagte Wahid Nawabi, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von AV. "Die Einsatzkräfte von heute benötigen Systeme, die mobil sind, sich an die jeweilige Mission anpassen und sofort Informationen liefern, während sie gleichzeitig die Gefährdungen für Menschenleben verringern. TOM 50 RE bietet diese Fähigkeiten und wurde für den taktischen Einsatz entwickelt."

Dank einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm (22 Pfund) und seiner kompakten Bauweise, die den Transport durch eine einzige Person ermöglicht, kann der TOM 50 RE schnell in beengtem und unwegsamen Gelände eingesetzt werden. Dank seiner Raupenkonstruktion, seines Treppensteig-Flippersystems und spezieller Mobilitätsaufsätze kann er Hindernisse überwinden, Treppen und unebenes Gelände bewältigen sowie in Gebäuden genutzt werden. Dabei bietet er eine Betriebsdauer von bis zu fünf Stunden und trägt Nutzlasten von bis zu fünf Kilogramm, ohne dass die Mobilität beeinträchtigt wird.

Dank modernster integrierter SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping) erstellt der TOM 50 RE autonom detaillierte Karten von Innenräumen, einschließlich mehrstöckiger Gebäude und Umgebungen ohne GPS-Empfang, wie beispielsweise unterirdische Anlagen und dicht bebaute Stadtgebiete. Bediener können interessante Punkte direkt in der digitalen Karte identifizieren und markieren sowie Missionsdaten unmittelbar nach dem Einsatz exportieren, was die Auswertung von Informationen beschleunigt, fundierte Entscheidungsfindung unterstützt und eine effektive Folgeplanung ermöglicht.

Da der TOM 50 RE mit vier integrierten hochauflösenden Weitwinkelkameras mit Infrarotfunktion ausgestattet ist, bietet das Fahrzeug eine kontinuierliche 360-Grad-Lageerfassung bei Tag, Nacht und unter schlechten Sichtverhältnissen. Seine fortschrittliche IP-Mesh-Funkarchitektur gewährleistet eine sichere und ausfallsichere Kommunikation und ermöglicht es dem System gleichzeitig, als mobiler Repeater zu fungieren. Dadurch wird die Konnektivität für Einsatzkräfte erweitert wird, die tief im Inneren von Gebäuden oder in komplexem Gelände operieren.

Die modulare Architektur wird durch die Mission Module Interface (MMI) oder einen Adapter, der Telerob's Universal Component Interface (UCI) unterstützt, ermöglicht. Dadurch können Betreiber missionsspezifische Nutzlasten darunter hochmoderne Kamerasysteme und Disruptoren integrieren und das System an sich wandelnde Einsatzanforderungen anpassen.

"Der TOM 50 RE wurde entwickelt, um sofort Robotikfunktionen bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt werden nämlich dort, wo das Personal den größten Unsicherheiten und Risiken ausgesetzt ist", sagte Florian Grüner, Geschäftsführer von Telerob und Leiter der Produktsparte für unbemannte Bodenfahrzeuge. "Dank der Fähigkeit, solche Einsätze in komplexem Gelände zügig durchzuführen, können Einsatzkräfte sich einen Überblick über die Lage verschaffen, Bedrohungen entschärfen und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen während das Personal vor Gefahren geschützt bleibt."

Über die auf den Systemen der Tomahawk-Grip-Familie oder dem Robo Command Control System ausgeführte AV_Halo-Steuerung können Bediener das TOM 50 RE nahtlos zusammen mit anderen unbemannten Systemen verwalten, was koordinierte Robotereinsätze ermöglicht und das Lagebewusstsein während der gesamten Mission verbessert

Die vier Missionen

Bei der mobilen Erkundung verschafft der TOM 50 RE in unbekannten oder risikoreichen Umgebungen sofort einen Überblick über die Lage und ermöglicht es dem Bedienpersonal, Gebäude, enge Räume und städtisches Gelände zu erkunden, ohne Menschen einer Gefahr auszusetzen.

verschafft der TOM 50 RE in unbekannten oder risikoreichen Umgebungen sofort einen Überblick über die Lage und ermöglicht es dem Bedienpersonal, Gebäude, enge Räume und städtisches Gelände zu erkunden, ohne Menschen einer Gefahr auszusetzen. Bei Aufklärungsaktionen zur Unterstützung der Mission ist das System dank der integrierten SLAM-Funktion (Simultaneous Localization and Mapping) in der Lage, sich in mehrstöckigen Gebäuden zurechtzufinden, detaillierte Innenraumkarten zu erstellen sowie Gefahrenstellen oder wichtige Punkte für nachrückende Einsatzkräfte zu identifizieren und zu markieren.

ist das System dank der integrierten SLAM-Funktion (Simultaneous Localization and Mapping) in der Lage, sich in mehrstöckigen Gebäuden zurechtzufinden, detaillierte Innenraumkarten zu erstellen sowie Gefahrenstellen oder wichtige Punkte für nachrückende Einsatzkräfte zu identifizieren und zu markieren. Bei Missionen zur Entwaffnung macht der TOM 50 RE improvisierte Sprengkörper und Sprengstoffgefahren durch modulare Sprengköpfe und Abwurfladungen unschädlich, wodurch die Einsatzkräfte Bedrohungen aus sicherer Entfernung entschärfen können.

macht der TOM 50 RE improvisierte Sprengkörper und Sprengstoffgefahren durch modulare Sprengköpfe und Abwurfladungen unschädlich, wodurch die Einsatzkräfte Bedrohungen aus sicherer Entfernung entschärfen können. In seiner Funktion als Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Produktfamilie Telemax EVO kann das System als Relais für die mobile Kommunikation dienen, die Einsatzreichweite vergrößern, zusätzliche Blickwinkel bieten und die Koordination zwischen robotischen und menschlichen Einheiten in verteilten Teams verbessern.

Der TOM 50 RE erweitert das Portfolio von AV an intelligenten, einsatzbereiten Bodenrobotersystemen, die weltweit Streitkräfte, Sicherheitsdienste und Behörden im Bereich der öffentlichen Sicherheit unterstützen.

Über AV

AV (NASDAQ: AVAV) ist ein führender Anbieter von Verteidigungstechnologie, der integrierte Lösungen für Luft, Land, See, den Weltraum und den Cyberbereich bereitstellt. Das Unternehmen entwickelt und setzt autonome Systeme, Loitering Munitions, Technologien zur Abwehr von Drohnen, weltraumgestützte Plattformen, Strahlwaffensysteme sowie Fähigkeiten für die Cyber- und elektronische Kriegsführung ein allesamt darauf ausgelegt, die Anforderungen der Soldaten im Einsatz von heute und die Konflikte von morgen zu erfüllen. Im Zentrum dieser Technologien steht AV_Halo, eine modulare, einsatzbereite Suite von KI-basierten Softwaretools, die Soldaten unterstützt und eine Dominanz auf dem Schlachtfeld ermöglicht: erkennen, entscheiden, ausführen. Mit der Produktion im Heimatland und einer umfangreichen Innovationspipeline liefert AV bewährte Systeme und zukunftsorientierte Ausrüstung in der erforderlichen Geschwindigkeit und Größenordnung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.avinc.com.

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