Die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank sorgt für scharfe Kritik aus dem deutschen Mittelstand. Unternehmen warnen vor einer Investitionsbremse - und erhalten Zustimming von Ökonom Folker Hellmeyer.Im Gespräch sieht der Chefvolkswirt der Netfonds AG die EZB in einem schwierigen Dilemma: Zwar liege die Inflation mit 3,2 Prozent weiterhin über dem Einlagenzins von 2 Prozent, weshalb sich die Straffung geldpolitisch begründen lasse. Gleichzeitig seien die aktuellen Preissteigerungen jedoch vor allem durch externe Faktoren wie den Konflikt mit dem Iran und die dadurch gestiegenen Energiepreise verursacht. Genau darin sieht Hellmeyer das Problem. Zinserhöhungen könnten eine durch …Den vollständigen Artikel lesen
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