Commerzbank: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern"
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|Commerzbank: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern"
|Commerzbank: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern
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|Tagesvorschau 16. Juni: Termine am Mittwoch: Commerzbank-Showdown - Unicredit-Angebot läuft heute aus
|Ein Übernahme-Ultimatum, zwei Notenbank-Signale und ein G7-Gipfel: Der Dienstag könnte an den Märkten mehr bewegen, als es der Kalender vermuten lässt.Heute Mitternacht läuft das Übernahmenangebot der...
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