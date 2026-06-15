Rheinmetall baut seine Position in der europäischen Luftverteidigung weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will gemeinsam mit LIG Defence & Aerospace aus Südkorea neue Lenkflugkörper entwickeln. Im Fokus steht eine günstigere Abwehr von Gleitbomben, Raketen und weiteren Bedrohungen aus der Luft.Neues Bündnis für Europas Schutzschild Rheinmetall und LIG Defence & Aerospace planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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