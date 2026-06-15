Ein KI-basiertes Betriebsmodell erleichtert Unternehmen den Übergang von einer reaktiven Dienstleistungserbringung zu intelligenten, ergebnisorientierten Managed Services

LTM, der Business-Creativity-Partner multinationaler Konzerne, hat heute die Einführung von BlueVerse for iRun bekannt gegeben, einem KI-nativen Managed-Services-Modell, das herkömmliche IT-Betriebsabläufe durch einen resilienten, intelligenten und ergebnisorientierten Betriebsansatz ersetzt.

Da Unternehmensumgebungen immer komplexer werden und Hybrid Clouds, SaaS und KI-gestützte Ökosysteme umfassen, stoßen traditionelle Managed-Services-Modelle zunehmend an ihre Grenzen. Gründe dafür sind isolierte Teams, statische Prozesse sowie eine personalintensive Skalierung.

BlueVerse for iRun adressiert diesen Wandel, indem es sich von personalkapazitätsgetriebenen Bereitstellungsmodellen löst und einen plattformorientierten Ansatz verfolgt, der auf agentischer KI, Wissensintegration und "Process-as-Code" beruht. iRun baut auf dem BlueVerse-Ökosystem auf und schafft eine einheitliche Daten- und Intelligence-Ebene, die Unternehmensdaten, Telemetriedaten, Workflows und operative Kontextinformationen zusammenführt. Auf diese Weise kann die KI systemübergreifende Zusammenhänge analysieren, Ursachen identifizieren und Maßnahmen auf der Grundlage von Governance-Richtlinien ausführen.

iRun verbindet KI-Agenten mit menschlicher Expertise und verlagert den Fokus von einer reaktiven Behebung von Störungen hin zu einer vorausschauenden, selbstlernenden und ergebnisorientierten Servicebereitstellung. Diese Lösung erhöht die Ausfallsicherheit des Systems, verkürzt die Lösungszyklen und bietet die Möglichkeit, IT-Ausgaben von der Wartung auf Innovationen zu verlagern, um Kapazitäten für die Transformation freizusetzen. iRun zielt darauf ab, 60 bis 70 der Störungen automatisiert zu beheben, die Bearbeitung von Vorfällen um 40 bis 60 zu beschleunigen und bis zu 50 der potenziellen Störungen zu vermeiden.

"Unternehmen verlangen heute von Managed Services mehr als Effizienz sie erwarten Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und messbare Ergebnisse", betont Krishnan Iyer, Chief Growth Officer bei LTM. "BlueVerse for iRun vereint agentische KI, operative Intelligenz und Governance-gesteuerte Automatisierung, damit Unternehmen herkömmliche, personalintensive Betriebsmodelle hinter sich lassen und resiliente, ergebnisorientierte Betriebsabläufe etablieren können, die sich zuverlässig skalieren lassen."

BlueVerse for iRun verfügt über eine integrierte Governance mit richtliniengebundener Ausführung, menschlicher Kontrolle in Entscheidungsprozessen und umfassender Nachvollziehbarkeit. Dadurch wird das notwendige Vertrauen für den Unternehmenseinsatz geschaffen, während der Einsatz von KI im gesamten Betrieb voranschreitet.

BlueVerse for iRun erweitert das BlueVerse-Ökosystem auf integrierte Betriebsabläufe in den Bereichen Applikationsmanagement, Cognitive Infrastructure Services und Cybersicherheit. So können Unternehmen herkömmliche Managed Services durch ein KI-gestütztes Modell ersetzen, das messbare Geschäftsergebnisse liefert. Weitere Informationen erhalten Sie unter ltm.com/services/iRun.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Business Creativity-Partner der weltweit größten Konzerne. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Fachexpertise einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und KI für Unternehmen. Damit ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsmodelle und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Beschäftigten in 40 Ländern und unserem weltweiten Partnernetzwerk liefert LTM unseren Kunden messbare Ergebnisse und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern neu zu gestalten. Lesen Sie mehr auf LTM.com.

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