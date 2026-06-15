Évian-les-Bains - Im französischen Évian-les-Bains hat am Montagabend der G7-Gipfel begonnen.



Bei dem dreitägigen Gipfel stehen vier Themen im Mittelpunkt. So soll es unter anderem um die Situation im Nahen Osten und deren wirtschaftlichen Folgen gehen. Der am Sonntag verkündete Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran wird in diesem Komplex sicherlich für einige Diskussionen sorgen.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellte kurz vor Gipfelstart eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Mission in der Straße von Hormus in Aussicht. "Wir wollen uns mit unseren Partnern bei der Gewährleistung freier Schifffahrt in der Straße von Hormus auch engagieren", sagte Merz am Montag in Berlin vor seiner Abreise.



"Das tun wir, sobald die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Dazu werden wir in Évian mit den Vereinigten Staaten, mit Präsident Trump, mit den europäischen Partnern und den Staaten der Region beraten", fügte der Kanzler hinzu. Welche Voraussetzungen das seien oder wie eine deutsche Beteiligung konkret aussehen könnte, präzisierte Merz allerdings nicht.



Zweites großes Thema ist die generelle Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die Risiken und Herausforderungen, die von globalen Ungleichgewichten ausgehen. Unter anderem geht es dabei um Chinas Exportüberschüsse. Die weiteren Themen sind der Bereich kritische Rohstoffe sowie der Ukraine-Krieg.



Insgesamt soll es bis Mittwoch fünf Arbeitssitzungen geben. Am Dienstag wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazustoßen. Weitere Gäste sind die Staats- und Regierungschefs von Indien, Brasilien, Ägypten und Südkorea. Eine große Abschlusserklärung mit allen Ergebnissen soll es bei dem Gipfel nach derzeitigem Stand nicht geben. Erklärungen zu Einzelthemen werden aber erwartet.





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