Die Aktie von FreeCast hat am Montag eine spektakuläre Rally hingelegt. In der Spitze sprang der Micro-Cap-Titel um 193 Prozent auf 4,95 US-Dollar nach oben. Das Handelsvolumen schnellte dabei auf 71,02 Millionen Aktien und lag damit deutlich über dem durchschnittlichen Tagesvolumen von 22,49 Millionen Stücken.Das Wichtigste kurz und knapp• FreeCast-Aktie springt zeitweise um 193 Prozent auf 4,95 US-Dollar.• Erweiterte DIRECTV-Partnerschaft sorgt für massive Spekulation.• Die fundamentale Situation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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