Atlanta - Spanien ist mit einem unerwarteten 0:0-Unentschieden gegen den Außenseiter Kap Verde in die Weltmeisterschaft gestartet.



Trotz einer dominanten Leistung und zahlreicher Chancen gelang es der Mannschaft von Luis de la Fuente nicht, den Ball im Tor unterzubringen. WM-Neuling Kap Verde, das als krasser Außenseiter in das Spiel ging, verteidigte geschlossen und couragiert, was letztlich zu einem überraschenden Punktgewinn führte.



In der ersten Halbzeit zeigte sich Spanien zwar überlegen, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Kap Verde hielt defensiv gut dagegen und ließ den Favoriten nicht zur Entfaltung kommen. Die Spanier versuchten immer wieder, über die Flügel Druck aufzubauen, doch die "Blauen Haie" standen kompakt und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen.



Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Spanien erhöhte den Druck und kam zu mehreren Gelegenheiten, doch Kap Verdes Torhüter Vozinha zeigte eine starke Leistung und parierte einige gefährliche Abschlüsse. Die Einwechslungen von Lamine Yamal und Nico Williams brachten frischen Wind, doch auch sie konnten das Abwehrbollwerk der Kapverdianer nicht überwinden.



In der Schlussphase versuchte Spanien alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Defensive von Kap Verde hielt stand. Trotz der klaren Überlegenheit und einer Torschuss-Statistik klar zugunsten der Spanier blieb es beim torlosen Remis. Kap Verde feierte den Punktgewinn wie einen Sieg, während Spanien mit dem enttäuschenden Auftakt ins Turnier hadern muss.





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