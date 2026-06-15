Zilliant unterstützt DEUTZ mit intelligentem Preis- und Opportunity-Management nahtlos in SAP integriert für eine einheitlichere Preisgestaltung, kundenorientierte Serviceempfehlungen und eine stärkere kommerzielle Umsetzung.

Die DEUTZ AG hat sich für Zilliant, den Marktführer im Bereich Pricing Lifecycle Management, entschieden, um das Preis- und Opportunity-Management in ihrem gesamten Servicegeschäft zu modernisieren. Zilliant wird die Vertrieb von DEUTZ dabei unterstützen, zum Zeitpunkt der Entscheidung faire und marktgerechte Preise anzubieten. Außerdem wird es den Vertrieb helfen, die optimale nächste Serviceaktion früher zu erkennen vom Ersatzteilbedarf bis hin zur Wiederansprache von Kunden.

Das Projekt unterstützt die von DEUTZ öffentlich bekannt gegebenen Ziele für 2030: 4 Milliarden Euro Umsatz, eine bereinigte EBIT-Marge von 10 und 1 Milliarde Euro Serviceumsatz. Angesichts der weiterhin schwierigen Lage auf den Industriemärkten bietet diese Initiative DEUTZ eine konsequente Möglichkeit, Werte zu sichern und eine marktgerechte Preisgestaltung zu verbessern.

Nach einem gründlichen Marktvergleich entschied sich DEUTZ für Zilliant aufgrund der bewährten SAP-Integration, der umfassenden Fachkompetenz im Bereich der Preisgestaltung im B2B-Aftermarket sowie der Fähigkeit, das Preismanagement mit der Vertriebsunterstützung in einem einzigen Betriebsmodell zu vereinen. Zilliant zeichnete sich zudem dadurch aus, dass es Preis- und Absatzannahmen anhand von Daten hinterfragen konnte und nicht nur bestehende Prozesse automatisierte.

"DEUTZ-Kunden benötigen Betriebsbereitschaft, Schnelligkeit und Klarheit", sagte Andreas Schmidt, CEO des Geschäftsbereichs Service bei DEUTZ. "Diese Partnerschaft bietet unseren Teams eine bessere Orientierungshilfe, um Preise einheitlich zu gestalten und dem richtigen Kunden zur richtigen Zeit das richtige Ersatzteil oder die richtige Dienstleistung zu empfehlen."

"Die B2B-Führungskräfte, die wir betreuen, wünschen sich weniger Diskussionen über die Preisgestaltung und mehr selbstbewusstes Handeln im Verkaufsgespräch", sagte Pascal Yammine, CEO von Zilliant. "DEUTZ setzt diesen Maßstab im Aftermarket-Service. Zilliant bietet die SAP-integrierte Preisintelligenz, Vertriebsunterstützung und kaufmännische Kompetenz, die erforderlich sind, um komplexe Daten in messbare Ergebnisse umzusetzen."

In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf SAP-integrierten Preisempfehlungen, Opportunity-Signalen bei Kunden, der regionalen Einführung sowie der Wertverfolgung im gesamten DEUTZ-Service.

Über DEUTZ

DEUTZ mit Hauptsitz in Köln, Deutschland, ist ein weltweit tätiger Systemanbieter für innovative und nachhaltige Mobilitäts- und Energielösungen. Das Unternehmen bedient Kunden in den Bereichen Bauwesen, Landwirtschaft, Materialtransport, Energie sowie weiteren Industriemärkten.

Über Zilliant

Zilliant unterstützt Unternehmen dabei, die Preisgestaltung in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, indem es den gesamten Preisgestaltungszyklus verwaltet. Zilliant's Data Science, Cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg bieten diese den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie unter zilliant.com mehr darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial der Preisgestaltung auszuschöpfen.

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