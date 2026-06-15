Die Fiserv stürzt zum Wochenstart um weitere elf Prozent ab - und das an einem Tag, an dem die US-Börsen neue Rekorde aufstellen. Ein CEO-Wechsel verschärft Vertrauenskrise bei dem Bezahlriesen. Seit dem Hoch im Februar 2025 steht mittlerweile ein tiefrotes Minus von rund 80 Prozent. Damit toppt Fiserv sogar PayPal.Das Wichtigste kurz und knapp• Fiserv CEO-Wechsel Mike Lyons verlässt der Konzern mitten in der Krise.• Aktie rauscht um weitere elf Prozent nach unten, seit Hoch vom Februar 2025 dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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