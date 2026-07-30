Der größte Onlinehändler Deutschlands und das hierzulande meistgenutzte Online-Zahlungsmittel arbeiten künftig enger zusammen. Amazon integriert ab August die Paypal-Ratenzahlung - und bietet dabei sogar eine Besonderheit, die Paypal üblicherweise nicht vorsieht. In Zukunft arbeiten Amazon und Paypal beim Bezahlen enger zusammen - das haben die beiden Unternehmen jetzt angekündigt. Schon ab August können Kund:innen in Deutschland und Österreich Einkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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