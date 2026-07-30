Der Technologie- und Halbleitersektor wird zwar maßgeblich durch Innovationen bei hochdichten Energiespeichern und den Ausbau der KI-Infrastruktur getrieben, aber die Bewertungsmultiples schienen zuletzt enorm übertrieben. Entsprechend erhöhte sich zuletzt der Abgabedruck bei Amazon, Nvidia, Tesla & Co., während die dortigen Gewinnmitnahmen nun wieder anderen Sektoren und gefallenen Engeln zugeführt werden. Drei dieser faszinierenden Unternehmen schauen wir uns heute genauer an, vom internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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