New York - Die US-Börsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.671 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.555 Punkten 1,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.545 Punkten 3,1 Prozent im Plus.



Für gute Stimmung an der Wall Street sorgte vor allem die verkündete Einigung zwischen den USA und dem Iran. Auch wenn die Details erst noch verhandelt werden müssen, verbreitete die für Freitag in Aussicht gestellte Öffnung der Straße von Hormus Optimismus.



Von einer damit verbundenen wahrscheinlichen Entspannung an den Energiemärkten dürften sich die Börsianer auch sinkenden Druck auf die US-Notenbank hinsichtlich ihrer Zinspolitik erhoffen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1587 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8630 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.319 US-Dollar gezahlt (+2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,85 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 83,75 US-Dollar, das waren 358 Cent oder 4,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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