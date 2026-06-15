Seattle - Im Auftaktspiel der Gruppe G der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Belgien und Ägypten mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.



In einer spannenden Partie erzielte Emam Ashour in der 20. Minute das Führungstor für Ägypten. Der Mittelfeldspieler wurde von Geburtstagskind Mohamed Salah bedient und traf mit einem kraftvollen Rechtsschuss aus 20 Metern ins linke Eck. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois war chancenlos.



Die Belgier fanden nach dem Rückstand nur schwer ins Spiel, konnten jedoch in der 66. Minute durch ein Eigentor von Mohamed Hany ausgleichen. Romelu Lukaku, der Sekunden zuvor eingewechselt worden war, setzte den ägyptischen Verteidiger unter Druck, sodass dieser den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte. Thomas Meunier hatte die Flanke von rechts geschlagen, die letztlich zum Ausgleich führte.



In der Schlussphase drängte Belgien auf den Siegtreffer, doch Ägyptens Torhüter Mohamed Shoubeir zeigte mehrere starke Paraden, um den Punkt für sein Team zu sichern. Besonders in der 83. Minute glänzte er, als er einen Kopfball von Brandon Mechele mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. Aber auch Ägypten kam in den Schlussminuten noch zu Chancen.



Beide Mannschaften zeigten phasenweise ansprechenden Fußball, doch letztlich fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Belgien wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um die Erwartungen zu erfüllen, während Ägypten mit dem Punktgewinn insgesamt zufrieden sein kann.





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