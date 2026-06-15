Das Unternehmen wird an der Nasdaq notiert - mit einer geplanten Rechenzentrumskapazität von über 1 GW, gestützt auf eine verbindliche Absichtserklärung über einen Leasingvertrag im Wert von rund 2,6 Milliarden US$ sowie auf bereits erreichte Meilensteine bei Planung und Bau an seinen Standorten

Vancouver, BC - 15. Juni 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB:000) ("Bitzero" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von nachhaltigem High Performance Computing- ("HPC") und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, feiert seine erste Handelswoche am Nasdaq Stock Market. Das Unternehmen nutzt die Gelegenheit, um einen Überblick über seinen operativen Fortschritt und seine wirtschaftliche Dynamik für die breitere institutionelle und private Investorengemeinschaft zu geben, die nun über seine Nasdaq-Notierung zugänglich ist.

Bitzero besitzt vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Ländern, wobei seine nordischen Anlagen mit sauberen, kohlenstoffarmen Energiequellen betrieben werden. Seine Vorzeigeentwicklungsprojekte befinden sich in Namsskogan (Norwegen) und Kokemäki (Finnland), in zwei strategisch günstig gelegenen Märkten in Europa für leistungsdichte digitale Infrastrukturen, die reichlich erneuerbare Energien, kühles Klima, kosteneffiziente Strompreise und wachsende Bedeutung als Ziele für KI- und HPC-Bereitstellungen der nächsten Generation bieten.

Update zur Bautätigkeit in Norwegen

Die Entwicklung des 110-MW-Rechenzentrums-Campus von Bitzero in Norwegen schreitet weiter voran. Die Fundamente für zwei neue 60-MW-Transformatoren, die im September angeliefert werden sollen, werden derzeit gebaut. Parallel dazu erweitert der regionale Netzbetreiber sein Umspannwerk um neue GIS-Schaltanlagen von Siemens und unterstützt damit die nächste Phase der Entwicklung der Energieinfrastruktur und des künftigen Kapazitätswachstums. Im Anschluss an die im Dezember 2025 angekündigten Beschaffungsaktivitäten bleibt Bitzero weiterhin im Zeitplan für die Beschaffung von kritischen, langfristig zu beschaffenden Großkomponenten. Dies unterstreicht den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des Projekts sowie dessen Einsatzbereitschaft, während die Baumeilensteine erreicht werden.

"Unsere Strategie ist simpel: Dort bauen, wo saubere Energie erzeugt wird", so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. "Indem wir unsere Anlagen in der Nähe der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen positionieren, wollen wir eine branchenführende Energieeffizienz erreichen und gleichzeitig die wettbewerbsfähigsten Energiekosten der Welt beibehalten."

Verbindliche Absichtserklärung über Leasingvertrag im Wert von ca. 2,6 Milliarden US$ am norwegischen Standort

Im Mai 2026 gab Bitzero bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung mit OneQode Networks Pte. Ltd., einem globalen Anbieter von Hochleistungs-Cloud- und Netzwerkinfrastruktur, unterzeichnet hat. Diese umfasst ein 15-jährigse Leasing der gesamten 110-MW-Kapazität am Rechenzentrumsstandort Namsskogan in Norwegen. Gemäß den Bedingungen der verbindlichen Absichtserklärung würde OneQode Networks Pte. Ltd. an Bitzero über die Laufzeit des Leasingvertrags hinweg einen Gesamtumsatz von etwa 2,6 Milliarden US$ zahlen, ohne Berücksichtigung jährlicher Anpassungen, Stromkosten sowie einer gestaffelten Inbetriebnahme. Die erwartete Netto-Betriebsmarge des Standorts von Bitzero, basierend auf aktuellen internen Annahmen, wird auf etwa 85 % geschätzt, was bei voller Auslastung einem jährlichen Netto-Betriebsergebnis von rund 151 Millionen US$ entspricht. OneQode Networks Pte. Ltd. plant den großflächigen Einsatz von GPU über die gesamte 110-MW-Kapazität hinweg, mit geplanter Inbetriebnahme der Services im Jahr 2027.

Zum Datum dieser Pressemitteilung wurde kein endgültiger Leasingvertrag abgeschlossen. Der Abschluss eines verbindlichen Leasingvertrags bleibt üblichen Bedingungen unterworfen, einschließlich Due Diligence, technischer Spezifikationen und Vereinbarungen zur Bonitätsabsicherung.

Technische Meilensteine in Finnland

Im April 2026 meldete Bitzero den erfolgreichen Abschluss des Due-Diligence-Berichts für seinen Campus in Kokemäki (Finnland), der in Zusammenarbeit mit Red Engineering Design Ltd., einem führenden Ingenieurunternehmen für Rechenzentren und strategischen Partner von NVIDIA bei der Entwicklung von KI-Fabriken der nächsten Generation, entwickelt wurde. Der Bericht unterstützt Vorentwicklungsarbeiten für bis zu 520 MW am Standort, wobei eine anfängliche Entwicklungsphase von bis zu 80 MW für die Servicebereitstellung im Jahr 2027 bereit ist.

Mit einem identifizierten 400-kV-Hochspannungsanschlusspunkt und starker Unterstützung der lokalen Gemeinde wird der Campus in Kokemäki auf eine langfristig geplante Kapazität zwischen 600 MW und 1.000 MW entwickelt und positioniert sich damit als eine der größten eigenständigen Giga-Scale-Anlagen in Europa. Das Unternehmen hat mit der Kundenbindung sowie der Standortprüfung potenzieller Pächter begonnen und tritt in die Phase der Gebäudeplanung ein, was eine weitere Beschleunigung der Projektentwicklung ermöglichen soll.

An der Schnittstelle zweier struktureller Wachstumsfaktoren

Da die weltweite Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark zunimmt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass künftig nicht die Verfügbarkeit von GPU, sondern vielmehr die Stromverfügbarkeit der zentrale Engpass für den großskaligen Ausbau von KI-Infrastruktur sein wird. Die nordischen Standorte von Bitzero wurden gezielt entwickelt, um genau diesen Engpass zu adressieren: strategisch gelegen in Regionen mit zuverlässiger, kosteneffizienter und erneuerbarer Energie, ausgelegt für hochdichte KI- und HPC-Workloads und unterstützt durch langfristige, großvolumige Leasingstrukturen, die darauf ausgelegt sind, eine planbare Umsatzsichtbarkeit zu schaffen.

"Unsere Notierung an der Nasdaq stellt eine bedeutsame Verbesserung des Marktprofils und des Zugangs zu institutionellem Kapital dar", so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. "Wir bauen das Rückgrat der europäischen KI-Infrastruktur - in großem Maßstab, nachhaltig und mit der entsprechenden kommerziellen Dynamik. Wir freuen uns darauf, durch Wahrnehmung dieser Gelegenheit unsere Interaktionen mit der Investmentgemeinschaft zu vertiefen."

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, Hochleistungsrechenleistung (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

mailto:investors@bitzero.com

IR-Kontakt

Victoria Rutherford

480-625-5772

mailto:Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Abschluss eines endgültigen Mietvertrags mit OneQode; die geschätzten Gesamteinnahmen und das geschätzte Nettobetriebsergebnis aus dem geplanten Mietvertrag in Norwegen; den Bau, die Inbetriebnahme und die Stromversorgung der Rechenzentrumsstandorte des Unternehmens in Norwegen und Finnland; den Zeitplan und den Umfang der Entwicklungsphasen an beiden Standorten; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen; die Pläne des Unternehmens für eine Erweiterung auf eine Gesamtleistung von 1 GW am Standort in Finnland; sowie die erwarteten Vorteile der Notierung an der Nasdaq. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, darunter: die erfolgreiche Unterzeichnung der endgültigen Transaktionsdokumente; die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen; die Kundennachfrage und der Zeitpunkt der Kundenimplementierung; die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Vertragspartner, sich auf endgültige kommerzielle Bedingungen zu einigen; die rechtzeitige Fertigstellung von Planung, Genehmigungen und Bauarbeiten; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Bauressourcen; die Verfügbarkeit von Versorgungs- und Netzanbindungskapazitäten; sowie eine stabile Stromverfügbarkeit und Preisgestaltung.

Zu den Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören: das Scheitern des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen; Änderungen der derzeit in der verbindlichen Absichtserklärung vorgesehenen Geschäftsbedingungen; Verzögerungen beim Bau, bei der Inbetriebnahme oder beim Netzanschluss; Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder durch behördliche Auflagen; die Unfähigkeit, Kunden zu gewinnen; Verzögerungen beim Zeitpunkt der Kundenimplementierung; Änderungen der Stromkosten oder der regulatorischen Anforderungen; Kapitalkostenüberschreitungen; Engpässe bei der Versorgung mit GPU-Hardware; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und bei der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Nasdaq noch die CSE oder eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

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