Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) steht seit Monaten für ihre Politik und ihren Führungsstil in der Kritik. Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL und den "Stern" senken auch die Bundesbürger mehrheitlich den Daumen.



75 Prozent halten demnach Reiche nicht für die richtige Besetzung im Amt. Lediglich 15 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Zehn Prozent antworteten mit "weiß nicht".



Ähnlich negativ wird Reiches Wirken bei den Bundesbürgern aus Ost (77 Prozent) und West (75 Prozent) gesehen. Selbst im eigenen Lager gilt die ehemalige Vorsitzende der Westenergie AG einer Mehrheit als Fehlbesetzung: 66 Prozent der Anhänger von CDU/CSU trauen der 53-Jährigen nicht zu, die wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands zu bewältigen. Beim Koalitionspartner SPD sind 70 Prozent mit Reiches Arbeit unzufrieden.



Unter den selbstständig Beschäftigten, eigentlich eher klassische CDU-Klientel, beträgt die Ablehnung sogar 82 Prozent und ist damit unwesentlich geringer als bei den Anhängern der Oppositionsparteien Grüne und Linke (beide 85 Prozent). Bei den Wählern der AfD sprachen sich 81 Prozent gegen Reiche aus.



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte 1.008 Deutsche für die Erhebung für den "Stern" und den Sender RTL im Zeitraum zwischen dem 11. und 12. Juni 2026.





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