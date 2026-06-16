Miami - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Saudi-Arabien und Uruguay in einem spannenden Aufeinandertreffen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.



Abdulelah Al Amri brachte Saudi-Arabien in der 41. Minute in Führung, als er nach einer Ecke von Musab Al Juwayr am schnellsten reagierte und den Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte.



Die erste Halbzeit war von einem abwartenden Spiel beider Mannschaften geprägt. Uruguay hatte durch Federico Vinas die erste große Chance, doch der saudi-arabische Torhüter Mohammed Al Owais parierte stark. Nach dem Führungstreffer von Al Amri erhöhte Uruguay den Druck, konnte jedoch bis zur Halbzeit keinen weiteren Treffer erzielen.



In der zweiten Halbzeit dominierte Uruguay das Spielgeschehen und drängte auf den Ausgleich. Nach mehreren vergebenen Chancen war es schließlich Maxi Araujo, der den verdienten Ausgleich erzielte. Nach einem abgewehrten Kopfball von Federico Vinas schoss er den Ball ins lange Eck.



Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, da keine der Mannschaften in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielen konnte.



Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und taktischen Anpassungen geprägt. Beide Trainer nutzten ihre Wechseloptionen, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Letztlich konnten jedoch weder Saudi-Arabien noch Uruguay die entscheidende Lücke in der gegnerischen Abwehr finden, sodass sich beide Teams mit einem Punkt begnügen mussten.





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