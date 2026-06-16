Die Methanemissionen aus stillgelegten und verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern in Nordamerika wurden jahrzehntelang drastisch unterschätzt. Wissenschaftliche Untersuchungen der McGill University belegen, dass die realen Emissionen in Kanada um das Siebenfache über den offiziellen Angaben liegen, während sie in den USA die staatlichen Annahmen um rund 20 % übertreffen. Da Methan über einen Zeitraum von zwanzig Jahren eine etwa 80-mal stärkere Treibhauswirkung als Kohlendioxid entfaltet, hat der Verschluss dieser Leckagen höchste Priorität. Über den überparteilichen US-Infrastrukturfonds IIJA fließen Milliarden an staatlichen Fördergeldern in die Sanierung verwaister Bohrlöcher. Dieser Umstand erleichtert Energiekonzernen das Handeln und schafft ein stabiles Nachfrageumfeld für spezialisierte Umweltdienstleister. Wir stellen ein Unternehmen vor, das gerade voll auf Wachstum setzt.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,US1844961078,US1667641005Den vollständigen Artikel lesen ...
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