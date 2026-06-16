Ende Dezember 2026 bringt DACHSER als erster Kunde weltweit den Mercedes-Benz NextGenH2-Truck mit Flüssigwasserstoff auf die Straße. Parallel orderte WattEV in Kalifornien 370 Tesla Semi - die größte E-Lkw-Einzelbeschaffung im Bundesstaat. Und Pure One lieferte im April 2026 zwei 32-Tonnen-Wasserstoff-Betonmischer an Heidelberg Materials zur Abnahme. Die drei Meldungen aus den letzten Wochen beweisen, dass der emissionsfreie Nutzfahrzeugmarkt durchstartet. Genau hier positionieren sich BYD, Pure One und Plug Power mit unterschiedlichen, aber renditeträchtigen Strategien.
Enthaltene Werte: CNE100000296,AU0000442865,US72919P2020Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de