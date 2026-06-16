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Kontron treibt Edge-AI-Wachstum mit Intel-Panther-Lake-Plattformen voran



16.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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Weniger Komplexität, mehr Leistung: Neue Plattformen ermöglichen effizientere und kostengünstigere AI-Anwendungen am Edge Linz, 16. Juni 2026 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-/Embedded-Computer-Technologie (ECT), baut seine Position im dynamisch wachsenden Edge-AI-Markt in Zusammenarbeit mit Intel weiter aus. Die neue Intel Core Ultra Series 3 (Intel Codename: Panther Lake) bietet entscheidende Vorteile für industrielle AI-Anwendungen: Die Kombination aus CPU, GPU und NPU in einem hochintegrierten Chip ermöglicht kompaktere, energieeffizientere und kostengünstigere IoT-Lösungen. Das bedeutet weniger Hardware, reduzierte Komplexität und eine schnellere Implementierung. Die Vorteile zeigen sich insbesondere in wachstumsstarken Anwendungsfeldern wie Robotik und Automatisierung sowie in sicherheitskritischen Märkten wie Verteidigung, Luftfahrt und Infrastruktur, in denen eine schnelle und hoch gesicherte Verarbeitung großer Datenmengen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Für diese Anforderungen hat Kontron unter anderem das neue Hochleistungs-Computing-Board VX30101 entwickelt, das speziell für Echtzeit-AI-Anwendungen am Edge ausgelegt ist. Der Marktlaunch ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Kontron gehört zu den ersten Anbietern, die Intel Core Ultra Series 3 in Embedded-Produkten verfügbar machen. Bereits im Januar hat Kontron erste Single-Board-Computer und Box-PCs auf Basis der neuen Architektur vorgestellt. Die Zusammenarbeit mit Intel bildet eine zentrale Grundlage für die strategische Weiterentwicklung von Kontron im AI-Bereich. "Edge AI ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber der kommenden Jahre - und mit Panther Lake verlagert sich AI-Leistung deutlich stärker ans Edge", sagt Philipp Schulz, Vorstandsmitglied bei Kontron. "Für unsere Kunden bedeutet das einfachere Systemarchitekturen und neue Anwendungsmöglichkeiten. Wir sehen hier erhebliches Wachstumspotenzial." Weiterführende Informationen: Druckbares Bildmaterial ist hier verfügbar:

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