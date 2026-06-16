Solothurn - Fünf junge Unternehmer sind mit dem begehrten W.A. de Vigier Award ausgezeichnet worden. Aus mehr als 200 Bewerbungen ausgewählt, wurden sie an der jährlichen Preisverleihung in Solothurn für ihre Innovationskraft, ihren unternehmerischen Antrieb und ihr Potenzial zu nachhaltigem Impact geehrt. Wie können Chirurginnen und Chirurgen den Heilungsverlauf nach Eingriffen in Echtzeit überwachen? Wie lassen sich sensible biologische Materialien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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