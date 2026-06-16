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SFC Energy AG präsentiert innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen auf der Eurosatory



16.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy AG präsentiert innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen auf der Eurosatory Vorstellung der EMILY 3000 als "Silent Watch"- und "Silent Operation"-Energieversorgung im PANDUR-Fahrzeug von General Dynamics European Land Systems

Aufnahme von Gesprächen zur Vertiefung der gemeinsamen Evaluierung neuer taktischer Hybrid-Energie- und Brennstoffzellenlösungen für militärische Fahrzeugplattformen

Fokus auf Integration signaturarmer Energielösungen

Ziel ist eine frühzeitige Berücksichtigung von Integrationsanforderungen für bestehende und zukünftige Plattformen Brunnthal/München, Deutschland, 16. Juni 2026 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, und General Dynamics European Land Systems (GDELS), einer der führenden europäischen Hersteller militärischer Landfahrzeugsysteme und Tochtergesellschaft des US-Rüstungskonzerns General Dynamics, präsentieren auf der Eurosatory 2026 in Paris Hybrid-Energieversorgungslösungen für gepanzerte Fahrzeuge. Ziel ist es, bestehende Fahrzeuglösungen um innovative Energiesysteme zu ergänzen und die Integration leistungsfähiger, effizienter und signaturarmer Energielösungen in bestehende sowie zukünftige Plattformarchitekturen zu ermöglichen. Darüber hinaus wollen SFC und GDELS Erkenntnisse aus Einsätzen für die Weiterentwicklung zukünftiger Energiearchitekturen nutzen, um den steigenden Energiebedarf moderner militärischer Systeme effizient und einsatzgerecht zu adressieren. Die Relevanz entsprechender Technologien zeigt sich in der steigenden Nachfrage moderner Streitkräfte nach resilienten, dezentralen Energieversorgungslösungen für sicherheitskritische Anwendungen. Aktuelle Beschaffungsprogramme und Einsatzanforderungen verdeutlichen den Bedarf an zuverlässigen und einsatzerprobten Energielösungen, die auch unter anspruchsvollen operativen Bedingungen eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten. Dies wird unter anderem durch den jüngsten Großauftrag von SFC zur Lieferung von Hybrid-Energieversorgungssystemen für militärische und zivile Einsatzszenarien in der Ukraine unterstrichen. Die im Rahmen solcher Projekte gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und operativer Anforderungen sollen in die gemeinsame Evaluierung zukünftiger Plattformlösungen einfließen. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Bewertung signaturarmer Brennstoffzellentechnologien für Anwendungen im Bereich "Silent Watch" und "Silent Operation". Durch die Bereitstellung elektrischer Energie ohne den kontinuierlichen Betrieb des Hauptantriebsaggregats können Kraftstoffverbrauch, akustische und thermische Signaturen sowie logistische Belastungen reduziert werden. Gleichzeitig ermöglichen die Systeme längere Einsatzzeiten, eine höhere operative Flexibilität und eine effizientere Nutzung verfügbarer Ressourcen. Die Zusammenarbeit wird auf der Eurosatory 2026 anhand eines GDELS PANDUR-Fahrzeugs mit integrierter EMILY 3000 Brennstoffzelle von SFC demonstriert und verdeutlicht das Potenzial einer effizienten, signaturarmen Energieversorgung auf modernen militärischen Plattformen. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Die Eurosatory ist als internationale Leitmesse für Verteidigungs- und Sicherheitslösungen der ideale Rahmen, um unsere Technologie und Leistungsfähigkeit zu präsentieren. Moderne Streitkräfte benötigen leistungsfähige, effiziente und zugleich signaturarme Energielösungen, um den wachsenden Energiebedarf ihrer Systeme zuverlässig abzudecken. Die hohe Nachfrage nach einsatzerprobten Brennstoffzellensystemen bestätigt die Relevanz unserer Technologie im operativen Einsatz. Gemeinsam mit GDELS wollen wir innovative Brennstoffzellentechnologien frühzeitig im Plattformkontext bewerten und somit die Weiterentwicklung zukunftsfähiger militärischer Energiearchitekturen beschleunigen." Auf der Eurosatory vom 15. bis 19. Juni präsentiert SFC ihr Portfolio an Hybrid-Energieversorgungssystemen am Stand GH 304 in Halle 6. Das GDELS PANDUR-Fahrzeug ist im Außenbereich ExtPe6a - A170 zu sehen. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



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