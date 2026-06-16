Volkswagen stellt sich für den chinesischen Automarkt auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein. Der Konzern warnt, dass sich die Lage in China weiter eingetrübt habe und im weiteren Jahresverlauf keine spürbare Erholung zu erwarten sei. Auch bereits entstandene Rückgänge dürften nach Einschätzung der Wolfsburger nicht mehr aufgeholt werden.• Volkswagen erwartet für den chinesischen Automarkt ein schwieriges zweites Halbjahr ohne spürbare Erholung.• Der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge in China dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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