Der DAX dürfte nach dem positiven Wochenstart zunächst kaum vom Fleck kommen. Die Euphorie über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ist einer nüchternen Einschätzung gewichen, zumal die geopolitischen Risiken nicht wegdiskutiert werden können. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfall am Freitag bleiben Anschlusskäufe vorerst begrenzt. Auf Unternehmensseite stehen heute Commerzbank, GEA, Redcare, Siltronic, SUSS MicroTec und VW im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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