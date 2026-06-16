Bern - Der Cyberangriff auf die US-Tochtergesellschaft des bundeseigenen Rüstungskonzerns Ruag und das anschliessend an die Hacker gezahlte Lösegeld werden vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung (VBS) untersucht. Das teilte der Bundesrat am Montag mit. Die Hackergruppe Akira hatte im vergangenen Herbst die IT-Systeme der Tochtergesellschaft Ruag LLC im US-Bundesstaat Virginia angegriffen. Dabei wurden Daten gestohlen, woraufhin die Hacker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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