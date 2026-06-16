Die Siemens-Energy-Aktie zeigt nach dem deutlichen Rücksetzer der vergangenen Wochen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nachdem der Kurs zeitweise kräftig unter Druck geraten war, rücken nun wichtige Widerstandsbereiche wieder in den Fokus. Gleichzeitig hellt sich das kurzfristige Chartbild wieder etwas auf, während die Frage nach dem Ende der Korrektur zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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